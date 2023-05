In der Nacht auf Samstag wurden an drei Autos, die in den Semmeläckern und in der Rhodter Straße in Edenkoben geparkt waren, die Seitenscheiben eingeschlagen, wie die Polizei berichtet. In einem Fall wurde ein Geldbeutel gestohlen, in den anderen Fällen blieb es bei dem Schaden am Auto. Von den Tätern fehlt jede Spur. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 06323 9550 zu melden.