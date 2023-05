Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hoffnung, die aus der Nadel kommt: In dieser Woche sind an der Südlichen Weinstraße erstmals Bewohner eines Altenheims gegen das Coronavirus geimpft worden. Wer in den nächsten Tagen drankommt, ist aber offenbar unklar.

Das mobile Impfteam des DRK-Kreisverbands hat am Montag rund 60 Bewohner des Alten- und Pflegeheims Meyerhof in Edenkoben gegen das Coronavirus geimpft, wie die Kreisverwaltung mitteilt. Es sind damit