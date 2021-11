Es wird bis zu einer möglichen Wiedereröffnung der Impfzentren im Land mehrere Impfaktionen in der Landauer Festhalle geben. Das kündigen die Deutsche Lebensrettungs-Gesellschaft (DLRG) und die Stadtverwaltung an. Die erste ist am Samstag, 27. November, 12 bis 17 Uhr, mit Terminvergabe. Die Termine sind im Netz unter www.impfen-landau.de buchbar. Verimpft wird das Vakzin der Firma Biontech. Es stehen 420 Impfdosen zur Verfügung.

„Das aktuelle Impfangebot kann die Nachfrage unserer aktuellen Erfahrung nach nicht erfüllen. Wir planen daher, bis zu einer möglichen erneuten Öffnung der Impfzentren in regelmäßigen Abständen Impfaktionen durchzuführen“, sagt Landaus DLRG-Vorsitzender Simon Nichterlein. Die DLRG betreibt das Testzentrum in der Festhalle. „Unser Impfzentrum ist – ausdrücklich entgegen dem kommunalen Wunsch – geschlossen worden und die Hausärztinnen und Hausärzte können den Run auf die Booster-Impfungen ebenso wenig bewältigen wie die Impfbusse des Landes“, sagt Landaus Oberbürgermeister Thomas Hirsch. Weitere niedrigschwellige Angebote in Landau seien in Planung.