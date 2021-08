... ich mehrere Gründe dafür habe“, sagt Benjamin Auer. Der ehemalige Mittelstürmer in der Fußball-Bundesliga, der in seiner Heimatstadt Landau lebt, will ein Vorbild sein. Dabei denkt der Arbeitgeber an seine Mitarbeiter in den beiden Fitnessstudios in Landau und Annweiler, die mehrere Tausend Mitglieder zählen. „Geimpft bin ich auch aus Rücksicht auf den Opa, den man in den Arm nehmen will, ohne sich Sorgen machen zu müssen“, erzählt der 40-Jährige. „Und dann bin ich noch mal Papa geworden.“ Seine Partnerin sei wegen des dreimonatigen Babys nicht geimpft. Auch zu Hause möchte sich Benny Auer keine Sorgen um seine Lieben machen. „Ich liebe meine drei Jungs abgöttisch, da ist Action angesagt.“