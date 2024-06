Ein 59-jähriger Rollerfahrer hat am Dienstagabend bei einem Unfall auf der Landstraße zwischen Edesheim und Edenkoben schwerste Verletzungen erlitten. Wie die Polizei berichtet, kollidierte er aus bislang ungeklärter Ursache mit einem Auto. Dessen 49-jähriger Fahrer blieb unverletzt. Der 59-jährige Rollerfahrer wurde per Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik geflogen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf insgesamt 11.000 Euro. Wegen des Unfalls war die L516 zwischen 17.50 Uhr und 20.15 Uhr gesperrt.