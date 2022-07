Mit bislang 53.400 Besuchern seit Beginn der Badesaison Mitte Mai ist die Offenbacher Verbandsgemeinde-Verwaltung äußerst zufrieden. Im Mai fanden mit 16.281 Gästen so viele den Weg ins Queichtalbad wie noch nie in einem Mai seit der Eröffnung 1977. Im Juni wurden 31.930 Besucher gezählt. Nur 2003 und 2006 waren die Zahlen besser. Auch die Anzahl der Dauerkarten liegt mit 1196 so hoch wie noch nie in der Geschichte des Bades.