Die Zooschule Landau ist vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Unesco-Kommission als Bildungsstätte für nachhaltige Entwicklung ausgezeichnet worden. Sie ist eine von bundesweit 24 solchermaßen gewürdigten Initiativen. Die feierliche Veranstaltung fand im Klimahaus Bremerhaven statt. Bei der Ausschreibung waren innovative Bildungsansätze gefordert worden, die Menschen dazu befähigen, eine nachhaltige und verantwortungsvolle Zukunft aktiv mitzugestalten. Gewürdigt wurden Organisationen, Netzwerke und Kommunen, die sich für eine lebenswerte, nachhaltige Gestaltung der Gesellschaft engagieren und Menschenwürde und Chancengerechtigkeit für alle in einer intakten Umwelt sicherstellen wollen. Bildung spiele dabei eine Schlüsselrolle, weil sie Menschen befähige, fundierte Entscheidungen zu treffen und die Auswirkungen ihres Handelns auf künftige Generationen und andere Weltregionen besser einzuschätzen. In der Agenda 2030 der Vereinten Nationen ist die Umsetzung von Bildung für nachhaltige Entwicklung als globales Ziel verankert. In Deutschland wird dies mit dem Nationalen Aktionsplan Bildung für nachhaltige Entwicklung vorangetrieben.