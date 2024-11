Ein Einbrecher mit Durst hat am Samstagabend in Edenkoben gewütet. Wie die Polizei berichtet, schlug ein Mann gegen 23.50 Uhr die Glasfront eines verschlossenen Wandschrankes eines Hofladens in der Metzgergasse ein und stahl daraus eine Flasche Wein. Anhand einer Videoaufzeichnung konnte dem Täter der Einbruch nachgewiesen werden. Laut Polizei handelt es sich um einen 59-jährigen, polizeibekannten Mann. Er bekam Besuch von den Beamten und wird sich nun in einem Strafverfahren verantworten müssen.