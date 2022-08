Merkwürdig, oder? Wir haben die angeblich schlimmste Dürre seit Beginn der Wetteraufzeichnungen und der Rasen ist futsch – so eine Art Schnupper-Sahelzone. Nur das Unkraut vergeht einfach nicht. Letzteres ist eine sehr beruhigende Vorstellung: Es spricht jetzt alles dafür, es im Vorgarten nicht mehr ganz so genau zu nehmen. Stunden auf den Knien? Überflüssig. Löwenzahn? Super! Wir sind jetzt nicht mehr unordentlich, sondern voll öko, wenn wir das letzte Restchen Natur sich selbst überlassen. Zum Abflämmen können wir ohnehin nicht raten. Das ist brandgefährlich, und wer will sich schon als Putin-Unterstützer outen? So gesehen, haben die vielgeschmähten Steingärten vielleicht doch eine Zukunft. Nur dass wir künftig nicht mehr den hässlichen Baumarkt-Schotter wählen, sondern das Modell Hoher Atlas, Atacama oder, wer eine etwas feinere Körnung vorzieht, den großen Erg. Dann ist im Winter auch schnell gestreut. Ach nee, gibt es ja auch nicht mehr...