Wer zu Ostern wandern will, muss nicht auf die Schwefelbrunnen direkt vor seiner Haustür setzen. Klar gibt es eine reiche Auswahl – wie in Klingenmünster, Insheim, Edenkoben, Herxheim oder Landau. Echte Abenteurer aber wagen einen Ausflug in den Donnersbergkreis, um es genau zu sagen nach Eisenberg.

Rolf Schlicher beschreibt in seinem Buch die Helinchen-Rosenthal-Spange, ein knapp zwölf Kilometer langer Rundweg ab dem Waldhaus Schwefelbrunnen. Ihren Namen verdankt die Wanderroute einer Liebesgeschichte