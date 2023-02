Ein Opel-Fahrer hat am Donnerstagnachmittag eine unerfreuliche Überraschung erlebt. Wie die Polizei mitteilt, stellte er sein Auto um kurz vor 7 Uhr in der Luitpoldstraße in Edenkoben ab. Als er gegen 15 Uhr wieder zurückkam, war die Heckscheibe eingeschlagen. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Hinweise an die Polizei Edenkoben unter Telefon 06323 9550.