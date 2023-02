Nach den erfolgten Bauarbeiten auf der Kreisstraße 6 zwischen dem Parkplatz Lolosruhe und dem Naturfreundehaus Edenkoben wird in absehbarer Zeit an anderer Stelle der Fahrbahn gewerkelt. Wie die Kreisverwaltung SÜW informiert, muss ein Hangrutsch im Modenbachtal beseitigt werden, welcher sich bereits seit einigen Jahren zwischen dem Forsthaus Heldenstein und dem Modenbacher Hof bemerkbar macht. Die Fahrbahn ist dort aktuell stark eingeengt. Nach Angaben von Kreissprecherin Marina Mandery muss die Oberfläche der Straße abgetragen werden, um den Untergrund inklusive des felsigen Gesteins stabilisieren zu können. „Bis in welche Tiefe das geschehen muss, soll ein Gutachten klären, das derzeit erstellt wird.“ Es wird mit geschätzten Kosten in Höhe von 240.000 Euro gerechnet. Weil für die Arbeiten keine Fördermittel beantragt werden können, muss der Kreis die Maßnahme mit Eigenmitteln stemmen. Auf Beschluss des Kreisausschusses wird der Landesbetrieb Mobilität (LBM) die Arbeiten ausschreiben, damit das Projekt möglichst noch in diesem Jahr realisiert werden kann. Die Arbeiten selbst könnten etwa vier Wochen dauern, müssten dann aber zwingend unter Vollsperrung erledigt werden.