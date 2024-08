In Deutschland kommen auf 1000 Einwohner 580 Autos. In jedem vierten Haushalt gibt es zwei oder mehr Autos. Das Umweltbundesamt findet das ganz schön viel und hofft, dass der Motorisierungsgrad wieder gesenkt werden kann, beispielsweise durch Carsharing. Landau nimmt sich das offenbar zu Herzen. Wer hier einen Dauerparkschein hat, kann den zwar umschreiben lassen, aber das kostet, und ein ständiger Wechsel ist so natürlich auch nicht möglich. Bei der Park-App Parkster hat die Stadt die Funktion Autowechsel sogar ganz sperren lassen. Zack, Problem gelöst! Ein Auto reicht. Ach, man sperrt Fahrgemeinschaften aus? Bitte keine Petitessen, wir haben ein großes Ziel. Denn da geht noch mehr. Man könnte die App für bestimmte Autotypen sperren lassen, für die vielgeschmähten SUVs (zu groß), Cabrios (zu wenig Sitzplätze), Diesel-Autos (Dreckschleudern) oder Wohnmobile (die Leute sollen gefälligst im Hotel übernachten). Dann noch rasch den App-Namen wechseln zu Denkste, und schon sind alle Spatzen gefangen. So geht Verkehrswende!