Betrüger versuchen immer wieder, Menschen mit falschen Nachrichten übers Ohr zu hauen – und sie haben gelegentlich auch Erfolg damit. So geschehen bei einer 76-Jährigen aus der Verbandsgemeinde Edenkoben. Wie die Polizei mitteilt, erhielt die Dame nachmittags eine SMS, in der ihre vermeintliche Tochter darum bittet, sich über Whatsapp auf deren angeblich neuer Nummer zu melden. Anschließend wurden 2500 Euro per Überweisung gefordert, die die Seniorin auch überwies. Erst in einem späteren Telefonat mit ihrer tatsächlichen Tochter fiel der 76-Jährigen auf, dass sie Betrügern auf den Leim gegangen ist.