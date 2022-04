Einer 79-Jährigen ist am Donnerstagvormittag auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Luitpoldstraße in Edenkoben die Handtasche gestohlen worden. Wie die Polizei berichtet, war die Frau dabei, die Ostereinkäufe in ihr Fahrzeug zu laden. Die Handtasche hatte sie kurzzeitig auf den Boden gestellt. Eine bislang unbekannte Person nutzte den Moment der Unachtsamkeit und entwendete die Handtasche der Seniorin. Die Polizei in Edenkoben bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 06323 9550 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de.