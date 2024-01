In einem Lebensmitteldiscounter in der Staatsstraße in Edenkoben ist am Dienstag, 23. Januar, gegen 13 Uhr einer 66 Jahren alten Frau ihre Einkaufstasche gestohlen worden, die sie im Einkaufswagen deponiert hatte. In der Tasche befand sich neben diversen Papieren auch ein Geldbeutel mit 200 Euro Bargeld. Von dem oder der Unbekannten fehlt jede Spur. Die Polizei appelliert, mitgeführte Wertgegenstände am Körper zu tragen und nicht unbeaufsichtigt im Einkaufwagen zurückzulassen.