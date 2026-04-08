Optikermeister Peter Waltenberger führt seit fast 30 Jahren „Optik Uhren Waltenberger“ in Offenbach. Für die Zeit nach seiner Rente hat er bereits Pläne für sein Geschäft.

Peter Waltenberger erfüllte sich am 1. Januar 1997 den Traum, selbstständig zu sein. Er eröffnete in der Offenbacher Hauptstraße sein Geschäft „Optik Uhren Waltenberger“. Dort hatte er schon gearbeitet, als es noch eine Filiale von „Brillen Kuntz“ war. Von dessen Inhaber Harald Marz, bei dem er seine Lehre absolviert hatte, kaufte er das Geschäft.

„Bei mir gehören das Messen des Augendrucks, die Transparenz der Augenlinse oder auch das Vermessen der vorderen Augenkammer unabdingbar mit dazu. Ich stelle aber auch klar fest, dass wir keine Untersuchungen der Augen vornehmen. Diese liegen ganz alleine in den Händen der Ärzte“, sagt Waltenberger. „Früher haben wir nur Brillen verkauft, während heute der medizinische Aspekt mehr im Vordergrund steht. Deshalb ist eine gute Kooperation mit den Augenärzten sehr wichtig.“ Er sieht für sich keine Konkurrenz durch Internetanbieter: „Meine Kunden setzen auf beste Qualität bei Brillenfassungen und Gläsern, hinzu kommt, dass ihnen die direkte Beratung vor Ort sehr wichtig ist.“

Brillengläser aus Deutschland

Kunden werden unter anderem dreidimensional vermessen. Dabei muss es nicht heißen „Brille oder Kontaktlinsen“, sondern eher „Brille und Kontaktlinsen“. Die Brillengläser bezieht der Optikermeister vom deutschen Hersteller Rupp + Hubrach Optik aus Bamberg: „Diese Firma produziert nach wie vor komplett an ihrem Standort in Deutschland. Dies ist mir sehr wichtig.“ Die Gläser schleift er selbst.

Unterstützt wird Waltenberger von zwei Optikerinnen und einer Büromitarbeiterin. Wenn er in fünf Jahren in Rente geht, soll eine Mitarbeiterin das Geschäft übernehmen. Derzeit besucht sie die Meisterschule für Optiker.

Info

Optik Uhren Peter Waltenberger, Hauptstraße 42, Offenbach, Telefon 06348 5152, E-Mail optik-uhren-waltenberger@gmx.de.



Die Serie

Parkplätze, Inflation, Online-Handel: Die Geschäfte in südpfälzischen Ortskernen stehen vor vielen Herausforderungen. Wir stellen in loser Reihenfolge inhabergeführte Einzelhändler vor – und fragen, wie sie auf den wachsenden Druck reagieren.