Unbekannte haben auf dem Gelände des Gymnasiums in der Weinstraße in Edenkoben über 20 Schmierereien an der Fassade und an den Scheiben des Gebäudes verbreitet. Wie die Polizei berichtet, befanden sich darunter auch ein 60 mal 60 Zentimeter großes Hakenkreuz auf einer Pausenuhr und mehrere Beleidigungen aus dem Fäkalvokabular gegen die Polizei. Die Reinigungs- und Beseitigungskosten dürften im vierstelligen Bereich liegen. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter Telefon 06323 9550 entgegen. Bereits am vergangenen Wochenende waren Schmierereien, ebenfalls mit dem Hakenkreuz-Symbol, auf der Straße und an der Kirche in Steinfeld entdeckt worden.