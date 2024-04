Ein Mann hat am Montagmorgen in Edenkoben in der gemeinsamen Wohnung seine Lebensgefährtin angegriffen und verletzt. Wie die Polizei mitteilt, würgte er zunächst seine Partnerin, danach schlug er ihren Kopf gegen die Wand. Ursache für die Streitigkeiten dürften Eifersucht und Meinungsverschiedenheiten gewesen sein, schätzt die Polizei. Die angerückten Beamten haben dem Aggressor einen Platzverweis erteilt und eine Verfügung ausgehändigt, wonach er für mehrere Tage seine Partnerin nicht aufsuchen und Kontakt aufnehmen darf. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

In dem Zusammenhang appelliert die Polizei: Gewalt in Beziehungen sollte nicht privat bleiben. Darüber zu sprechen, ist für viele ein Tabu. Sollten Sie Gewalt in einer Beziehung erleben, verständigen Sie die Polizei. Jede Polizeidienststelle koordiniert und bietet eine Opferberatung gemeinsam mit der Interventionsstelle an. Die zuständige Interventionsstelle für den Bereich der Polizeiinspektion Edenkoben erreichen Sie unter der Telefonnummer 06341 381922.