Nach zwei Jahren Corona-Pause kann die Luger Hächert-Kerwe wieder stattfinden, und zwar vom 9. bis 12. September. Start ist am Freitag um 18 Uhr, um 19 Uhr gibt es ein Eröffnungsfußballspiel, am Samstag um 15 und 17 Uhr weitere Spiele auf dem Sportplatz. Die Bierkneipe „Buddys“ in der Schulstraße hat Freitag und Samstag ab 18 Uhr geöffnet.

Am Samstag beginnt um 19 Uhr (Einlass ab 18 Uhr) das Kerwekonzert „Klassik meets Pop“ mit den Sängerinnen Nina Schromm und Jana Nunenmann von der aus Rundfunk und Fernsehen bekannten Formation Stimmalarm in der Luger Kirche. Das Repertoire reicht von Klassik über Musical bis Pop. Der Erlös des Konzertes kommt den Luger Vereinen zugute. Eintrittskarten können erworben werden bei der Bäckerei Burkard in Lug und Wernersberg, Axa-Generalagentur Ernst Bosch in Lug, Tourist-Info-Zentrum-Pfälzerwald in Hauenstein und Physiotherapie-Praxis Scherdel in Lug.

Am Sonntag beginnt um 9 Uhr ein Festgottesdienst im Festzelt, den die Chorgemeinschaft Lug/Dimbach musikalisch mitgestaltet. Für die Kinder steht ab 11 Uhr und am Montag ab 15 Uhr eine Kletterhüpfburg bereit. Um 14 Uhr zeigen die Bambini- und die Jugendfeuerwehr ihr Können. Filou sorgt für musikalische Unterhaltung. Zudem gibt es eine Kinder-Tombola mit vielen Preisen und Kinderschminken.