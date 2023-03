Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bei Edmund und Ingrid Wünstel hat es in den Teenie-Jahren gefunkt – und auch nach 60 Jahren Seite an Seite hat die Liebe nie nachgelassen. Nach einem fleißigen Arbeitsleben genießen die beiden gemeinsam ihre goldenen Jahre. Edmund sagt mit Blick auf das Leben mit seiner Ingrid: „Es fällt mir nicht viel ein, das hätte besser laufen können.“ Am Mittwoch feiern sie Diamantene Hochzeit.

Es war die Arbeit, die Edmund und Ingrid Wünstel zusammengeführt hat. Beide arbeiteten bei der Firma Gillet in Edenkoben, die heute Teil des amerikanischen Autozulieferers