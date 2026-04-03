Der Verein Leben und Kultur und das Zentrum für Technikkultur Landau (ZTL) laden am Ostersonntag, 5. April, von 11 bis 13 Uhr zum dritten „Digital Independence Day“ ins Haus am Westbahnhof ein. „Passend zur Eiersuche an Ostern dreht sich diesmal alles um das Thema Suchmaschinen“, heißt es in einer Mitteilung des Vereins Leben und Kultur. In einem kurzen Impulsvortrag werden datenschutzfreundliche Alternativen zur Google-Suche unter die Lupe genommen. Im Anschluss bleibe ausreichend Zeit, um Fragen zu klären und das Gelernte direkt in die Tat umzusetzen. Mit dabei sein werden die Landauer Digitalbotschafter, die insbesondere Senioren zum Umgang mit Smartphone, Tablet und Co. beraten. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.