Eine 83-Jährige aus Edenkoben hat einen Betrug durchschaut. Nach Angaben der Polizei rief eine Unbekannte die Seniorin am Montagnachmittag an, um ihr eine freudige Nachricht zu überbringen: Die Südpfälzerin erhalte einen Gewinn in Höhe von 38.000 Euro. Allerdings müsse sie zuvor 700 Euro auf ein fremdes Konto überweisen. Nach einer Stunde wurde sie nochmal angerufen und gefragt, ob sie den Gewinn überhaupt haben möchte. Die Seniorin lehnte das Angebot ab und informierte stattdessen die Polizei.