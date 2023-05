Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Lastwagenfahrer Manfred Kübler aus dem Schwarzwald ist wieder mobil: Die Polizei in Edenkoben hat ihm am Freitagabend die Erlaubnis zur Weiterfahrt erteilt. Wie berichtet, hatte eine Streifenwagenbesatzung etliche Anbauten an der von Kübler als Wohnmobil genutzten Sattelzugmaschine beanstandet.

Der Tüftler aus der Nähe von Bad Herrenalb hatte schon vor rund 25 Jahren damit begonnen, seine Lastwagen mit Kameras rundum und zusätzlichen Spiegeln auszustatten, um sämtliche toten