Wer wurde am Ostermontag in Edenkoben in einen Unfall verwickelt? Diese Frage stellt sich aktuell die Polizei. Eine Zeugin hatte laut der Behörde gegen 23.40 Uhr eine stark alkoholisierte Person am Paul-Gillet-Platz in Edenkoben gemeldet, die in ihr Auto stieg und davon fuhr. Aufgrund des bekannten Kennzeichens konnte die Polizei die betrunkene Person wenig später an ihrer Wohnadresse antreffen. Neben einer Blutprobe stellten die Beamten auch den Führerschein sicher.

Bei der Überprüfung des Wagens wurde ein frischer Unfallschaden festgestellt, der bislang nicht zugeordnet werden konnte. Als mögliche Unfallorte kommen insbesondere die Straßen zwischen dem Paul-Gillet-Platz und dem Landauer Weg infrage. Die Polizei bittet mögliche Zeugen sowie Geschädigte, sich telefonisch unter der Nummer 06323 9550 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de zu melden.