Immer Vorsicht mit den Wertsachen. Das wird sich ein 57 Jahre alter Mann in Zukunft zu Herzen nehmen. Vor ein paar Tagen hat er laut Polizei in einem Lebensmitteldiscounter in der Luitpoldstraße in Edenkoben sein Portemonnaie mit EC-Karte verloren. Ein Unbekannter fand den Geldbeutel und hob mit der EC-Karte unberechtigt Geld von dessen Konto ab. Nun laufen strafrechtliche Ermittlungen wegen Betrugs. Die Polizei appelliert: „Mit Kreditkarte bargeldlos bezahlen ist einfach und praktisch, egal ob an der Ladenkasse oder im Urlaub. Niemals sollte man leichtfertig mit dem Pin umgehen. Bewahren Sie Pin-Code und EC-Karte immer getrennt voneinander auf. Sollten Sie dennoch Ihre Kreditkarte verlieren oder gestohlen bekommen, nutzen Sie umgehend den Sperrnotruf 116116.