Eine Frau hat am Donnerstagabend ihre Tasche liegen lassen und dadurch mehrere hundert Euro verloren. Wie die Polizei mitteilt, hatte die Frau gegen 16.30 Uhr in der Luitpoldstraße ihre Einkäufe in ihr Auto geladen. Dabei hatte sie ihre schwarze Bauchtasche in den Einkaufswagen gelegt. Nach dem Verladen fuhr die Frau weg und vergaß ihre Tasche. Als sie wenig später zurückkam, musste sie feststellen, dass Unbekannte die Tasche entwendet hatten. In der Tasche befanden sich ihr Geldbeutel mit über 800 Euro Bargeld und diverse Unterlagen. Die Polizei sucht unter der Telefonnummer 06323 9550 Zeugen der Tat.