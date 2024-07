Auf dem Parkplatz am Hilschweiher in Edenkoben ist am Montag zwischen 15.30 und 16.40 Uhr die Beifahrerscheibe eines Mercedes A-Klasse eingeschlagen worden, teilt die Polizei mit. Aus dem Fahrzeug wurden ein Geldbeutel und eine Tasche gestohlen. Die Polizei rät, keine Wertgegenstände sichtbar im Auto zurückzulassen, da dies ein Anreiz für entsprechende Taten sein kann. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bitte bei der Polizei Edenkoben unter der Nummer 06323 9550 zu melden.