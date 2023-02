Diebe sind Montagmittag in einem Lebensmitteldiscounter in Edenkoben unterwegs gewesen. Wie die Polizei mitteilt, stahlen sie gegen 14 Uhr einer 52-Jährigen den Geldbeutel. Er lag in einer Tüte im Einkaufswagen, während sich die Frau über verschiedene Artikel informierte. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, Wertgegenstände nah am Körper zu tragen und sie nicht in Taschen oder Körben zu transportieren.