Zwei ältere Menschen sind am Samstag in einem Einkaufsmarkt in der Luitpoldstraße in Edenkoben Opfer eines Diebstahls geworden. Nach Angaben der Polizei hatten sie ihr Geldbeutel jeweils in einer Tasche, die sie im Einkaufswagen abgelegt hatten. Unbekannte nutzten die Gunst der Stunde. Der entstandene Schaden wird auf rund 400 Euro beziffert. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06323 9550 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de. Sie möchte in diesem Zuge dafür sensibilisieren, Wertsachen möglichst dicht am Körper zu tragen. Tipps, wie man sich vor Dieben und Betrügern schützen kann, gibt es online unter www.polizei-beratung.de.