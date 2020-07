Unbekannte haben am Samstag einem 64-Jährigen den Geldbeutel gestohlen. Laut Polizei war der Mann gegen 11.30 Uhr zum Einkaufen in einem Supermarkt in der Luitpoldstraße in Edenkoben. Seinen Geldbeutel hatte er in einer Umhängetasche verstaut, die er am Körper trug. Aus dieser Tasche wurde ihm der Geldbeutel gestohlen. Hinweise auf den Täter nimmt die Polizei in Edenkoben unter Telefon 06323 955-0 entgegen.

Die Polizei warnt vor Taschendieben. Um sich zu schützen, soll man Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper tragen. Hand- und Umhängetaschen sollten verschlossen auf der Körpervorderseite getragen oder unter den Arm geklemmt werden. Die Polizei empfiehlt, einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse zu benutzen. Geldbeutel sollten niemals oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen liegen. Weiter rät die Polizei, Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden niemals an Stuhllehnen zu lehnen, auch sollten sie nicht unbeaufsichtigt abgestellt werden. Weitere Tipps, wie man sich vor Dieben und Betrügern schützen kann, gibt es unter www.polizei-beratung.de.