Die Polizei sucht einen schlanken Mann mit dunkler Kleidung und schwarzen Haaren, der in der Nacht auf Freitag um 4.16 Uhr den Automaten zur Toilettenbenutzung in der Radeburger Straße in Edenkoben aufgebrochen hat. Der Unbekannte wurde von einem Zeugen beobachtet und flüchtete anschließend zu Fuß, bevor die Streife eintraf. Ersten Ermittlungen zufolge wurde das gesamte Bargeld mitgenommen. Die Schadenshöhe liegt bei mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter Telefon 06323 9550 entgegen.