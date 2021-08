Die für die Autobahn zuständige Polizei in Edenkoben bittet um Hinweise auf einen Geisterfahrer, der am Sonntag gegen 2 Uhr auf der A65 unterwegs war. Es gab deswegen mehrere Notrufe. Der Pkw mit französischen Kennzeichen soll bei Landau-Dammheim auf die A65 aufgefahren sein, und zwar auf die Richtungsfahrbahn Karlsruhe, aber in umgekehrter Richtung. Er soll mit überhöhter Geschwindigkeit nach Neustadt gefahren sein. Die Polizei schickte sofort mehrere Streifen los, aber die fanden den Falschfahrer nicht mehr. Zeugen die den Vorfall beobachtet haben oder Menschen, die durch ihn gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de zu melden.