Eine Fachfirma wird ab Montag, 18. Januar, im Modenbachtal bei Edenkoben Gehölzschnittarbeiten im Auftrag des Landesbetriebs Mobilität (LBM) in Speyer ausführen. Dies ist notwendig, damit Autofahrer weiterhin sicher auf der L 506 unterwegs sein können. Die Arbeiten zwischen den Einmündungen zur K 6 und zur K 58 werden voraussichtlich bis Samstag, 23. Januar, dauern. Forstarbeiter werden Stämme, die am Hang in Richtung Fahrbahn wachsen, sowie über die Fahrbahnragende Äste und Totholz entfernen. Währenddessen wird die Fahrbahn halbseitig unter Ampelschaltung gesperrt.