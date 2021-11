Ein bislang unbekannter Autofahrer hat sich nach einem Verkehrsunfall am Samstagmorgen in der Staatsstraße in Edenkoben aus dem Staub gemacht. Nach Angaben der Polizei handelt es sich um den Fahrer eines weinroten Kleinwagens. Dieser sei in Höhe der Rappenstraße plötzlich in die Staatsstraße abgebogen. Dabei habe er die Vorfahrt eines 29-jährigen Lastwagenfahrers missachtet, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Der Unfallverursacher sei in Richtung Klosterstraße geflüchtet. Am Lastwagen entstand ein Schaden in Höhe von 500 Euro. Auch der Kleinwagen wurde beschädigt, und zwar im Frontbereich. Darauf weisen Fahrzeugteile hin, die an der Unfallstelle gefunden wurden. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06323 9550 zu melden.