Die Staatsanwaltschaft Landau hat ihre Ermittlungen wegen des Todes eines 26-jährigen Mannes abgeschlossen, der am 3. März auf der Flucht aus dem Pfalzklinikum in Klingenmünster in einem Weiher bei Göcklingen ums Leben gekommen war. Nach Angaben der Leitenden Oberstaatsanwältin Angelika Möhlig ist der Mann ertrunken. Laut Obduktionsbericht war dafür ein Kälteschock ursächlich, den der Mann im nur sieben Grad kalten Wasser erlitten hatte.