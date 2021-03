Ein in der Forensik des Pfalzklinikums in Klingenmünster untergebrachter Mann ist bei einem Fluchtversuch am Mittwoch ums Leben gekommen. Das hat das Polizeipräsidium in Ludwigshafen am Abend auf Nachfrage der RHEINPFALZ mitgeteilt. Der 26 Jahre alte Mann ist nach derzeitigem Ermittlungsstand im Biotopweiher bei Göcklingen ertrunken, hieß es in einer am späten Abend veröffentlichten Pressemitteilung. Ein zweiter Flüchtiger sei an derselben Stelle von der Polizei festgenommen worden. Der Polizei sei die Flucht zweier Männer aus der Forensik am frühen Nachmittag um 12.45 Uhr gemeldet worden. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen ermittelt.