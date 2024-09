Am Mittwochabend gegen 22.42 Uhr sind bei der Polizeiinspektion Edenkoben mehrere Notrufe eingegangen. Der Grund dafür war ein Unfall auf der Staatsstraße in Edesheim. Wie die Polizei mitteilt fuhr ein 21-jähriger Mann aus St. Wendel mit seinem Auto auf der L 516 von Landau kommend in Fahrtrichtung Edesheim. Vor ihm war eine 19-jährige Frau aus dem Kreis Südliche Weinstraße mit ihrem Fahrzeug unterwegs. Am Ortseingang überholte der 21-Jährige die vorausfahrende Frau, indem er unerlaubt eine Verkehrsinsel linksseitig auf der Gegenfahrbahn befuhr. Da die 19-Jährige allerdings nach links in die Straße „Kirchberg“ abbiegen wollte, kollidierten die beiden Fahrzeuge. Bei dem Zusammenstoß überschlug sich das Auto des 21-Jährigen und blieb in etwa 200 Metern Entfernung auf dem Dach liegen. Fahrer und Beifahrer wurden dabei leicht verletzt. Die 19-jährige wurde bei dem Zusammenstoß ebenfalls leicht verletzt. Die drei Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Das Überholmanöver mit dem daraus resultierenden Unfall stellt laut Polizei eine Gefährdung des Straßenverkehrs dar, der mit einer Freiheitsstraße von bis zu fünf Jahren oder mit einer Geldstraße geahndet wird. Der Führerschein des Verursachers wurde laut Polizei mit dem Ziel sichergestellt, dass dem Mann die Fahrerlaubnis entzogen wird. Der Gesamtschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt.