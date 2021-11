Überhöhter Alkoholkonsum ist nach Einschätzung der Polizei Auslöser für eine Handgreiflichkeit auf einer Geburtstagsfeier am frühen Sonntagmorgen gewesen. Dabei hat gegen 5 Uhr ein 25 Jahre alter Gast einem 39-Jährigen zweimal ins Gesicht geboxt, weshalb dieser eine Unterkieferfraktur erlitt. Als er wieder nüchtern war, erschien der Mann am Sonntagabend bei der Polizei und erstattete eine Strafanzeige wegen Körperverletzung gegen seinen Kontrahenten. Seinen Angaben zufolge seien die Fausthiebe grundlos gewesen. Die Ermittlungen dauern an.