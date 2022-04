An der Ecke Reitschulgasse/Reiterstraße hat der Abriss der Immobilie begonnen, die auch an die Königstraße und den dortigen Kreisel grenzt. Dort waren früher das Lokal „Kaktus“ und ein Sonnenstudio beheimatet. Das Grundstück hat in letzter Zeit mehrfach den Besitzer gewechselt. Neuer Eigentümer ist die Masterground Project GmbH. Nach Auskunft von Eduard Richert, einer der Gesellschafter des Germersheimer Projektentwicklers Masterground, wird das Gebäude bis auf die Fundamente abgebrochen. Dann werden wohl bis Juni Archäologen das Gelände untersuchen, denn es ist bekannt, dass es dort Festungsreste gibt. Das Architekturbüro Hausgemacht ist laut Richert mit der Planung für Wohnungen und eine Gewerbeeinheit im Erdgeschoss beauftragt.