Zu einem Gasaustritt kam es am Donnerstag gegen 10.30 Uhr in Rhodt. Laut Ingo Satter, Pressebeauftragter der VG-Feuerwehr Edenkoben, wurde bei Baggerarbeiten auf einem Privatgelände eine Leitung beschädigt. Die Firma Pfalzgas stellte die Leitung ab, die alarmierten Feuerwehren aus Rhodt, Edenkoben, Edesheim und Maikammer sorgten für den Brandschutz. Auch der Gefahrstoffzug des Landkreises Südliche Weinstraße und der Stadt Landau wurde hinzugerufen. Beim Eintreffen der Wehrleute war ein Gasgeruch deutlich spürbar. Nach einer Stunde konnte der Einsatz, an dem 50 Wehrleute mit 15 Fahrzeugen beteiligt waren, aber schon beendet werden.