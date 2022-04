In Edenkoben wird die Gartenmarkt-Saison am Wochenende unter dem Motto „Frühlingserwachen“ eröffnet. Die Innenstadt, der Ludwigsplatz und die Weinstraße bis zum Lederstrumpfbrunnen vor dem Kurpfalzsaal wird mit Blumen, Kräutern und ausgefallenen Pflanzen bestückt sein. Etwa 60 Aussteller werden Produkte präsentieren, die das Gärtnerherz begehrt, etwa Gartenscheren, Kunsthandwerke, kreativ Öle oder Stein-, Bronze- oder Eisenguss-Skulpturen. Angeboten wird zudem eine Führung, bei der die Teilnehmer Wissenswertes über die Welt der Kräuter erfahren. Treffpunkt ist um am Samstag um 10.30 Uhr am I-Punkt, Weinstraße 86. Um eine Anmeldung online unter ticketservice-edenkoben.de wird gebeten. Am Sonntag laden die Geschäfte in der Innenstadt zudem zu einem Bummel ein. Die Pfälzer Maler werden über die gesamten Marktzeiten Werke im Foyer des Kurpfalzsaales ausstellen. Der Gartenmarkt hat am Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet.