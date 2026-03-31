In der Verbandsgemeinde Edenkoben findet am Mittwoch, 3. Juni, der 23. Gäulauf statt. Die Veranstaltung, organisiert von der Verbandsgemeindeverwaltung Edenkoben, der Gemeinde Gommersheim sowie lokalen Sportvereinen, lädt Laufbegeisterte ein, verschiedene Strecken zu absolvieren. Anmeldungen sind online bis 3. Juni, 12 Uhr, möglich. Nachmeldungen werden vor Ort bis 30 Minuten vor dem Start entgegengenommen. Mit Distanzen zwischen 350 Metern und einem Halbmarathon bietet der Gäulauf laut Mitteilung der Verbandsgemeinde Edenkoben ein breites Angebot. Die Starts erfolgen ab 18.30 Uhr in Gommersheim. Für Kinder wurde die Laufstrecke optimiert, um deren Sicherheit zu erhöhen. Der Hauptkurs führt durch mehrere Gemeinden auf ebener Strecke. Die Anmeldung wurde in die zentrale Mehrzweckhalle verlegt, um eine bessere Orientierung zu gewährleisten. Eine überarbeitete Broschüre liefert alle wichtigen Informationen und unterstützt die Vorbereitung. Weitere Details finden Interessierte unter: www.vg-edenkoben.de/gaeulauf.