Die Freie Wählergruppe in Offenbach hat in Hinblick auf die Kommunalwahl 2024 die Weichen gestellt. Sie stellt erstmals einen Bürgermeisterkandidaten. Ins Rennen schicken wird sie dabei Simon Wingerter, der seit 2019 im Gemeinde- und Verbandsgemeinderat vertreten ist. Seit 2022 fungiert er im Ort als erster Beigeordneter, wo er unter anderem für den Geschäftsbereich Jugend und Senioren zuständig ist. Der 38-Jährige ist gebürtiger Offenbacher und abgesehen von einem zweijährigen berufsbedingten Intermezzo in München in der Gemeinde fest verwurzelt. Der verheiratete Familienvater ist bei der Firma Hornbach tätig, und zwar als IT-Architekt. Auch deshalb ist er motiviert, die Digitalisierung der Verwaltung in verantwortungsvoller lokalpolitischer Funktion voranzutreiben, wie er im Gespräch mit der RHEINPFALZ als einen Themenschwerpunkt benennt. Auch sonst sehe er im Ort viel Potenzial. Wie schon bei den letzten Kommunalwahlen richtet die FWG eine Arbeitsgruppe ein, welche sich mit Organisation und Inhalten der Wahlwerbung befassen wird. Ein Schwerpunkt wird die Unterstützung ihres Bürgermeisterkandidaten sein.