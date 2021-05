Ein 14-Jähriger ist am Samstag gegen 15.15 Uhr bei einem Unfall auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Luitpoldstraße in Edenkoben verletzt worden. Laut Polizei übersah eine 61-jährige Autofahrerin den kreuzenden Jungen, der zu Fuß unterwegs war. Mit Schrittgeschwindigkeit erfasste die Frau den 14-Jährigen, der daraufhin stürzte und sich am Bein verletzte. Ein Rettungswagen transportierte ihn zur weiteren Untersuchung in ein umliegendes Krankenhaus. Gegen die 61-jährige Fahrerin wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.