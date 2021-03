Das rheinland-pfälzische Innenministerium fördert die Neugestaltung des Friedhofes in Maikammer aus Mitteln des Investitionsstocks. Dies teilte Ortsbürgermeister Karl Schäfer mit. Als Baukosten für das Projekt sind rund 407.000 Euro vorgesehen, 125.000 Euro steuert das Land bei.

Die neue Gestaltung soll die Barrierefreiheit verbessern. Darüber hinaus werden zusätzliche Grünflächen entstehen. So wird auf größere Flächen innerhalb der Grabreihen eine niedrig wachsende Gräsermischung mit Kräutern ausgesät. Buchen, Hainbuchen oder auch Eichen sollen den aktuellen Bestand an Birken ersetzen. Das Angebot an Urnenbestattungsformen wird um ein Gemeinschaftsgrabfeld erweitert.

Neben seiner traditionellen Funktion als Bestattungsort und Ort des Gedenkens soll der Friedhof dann ein „Ort der Ruhe“ inmitten des Dorfes werden. Dafür ist ebenfalls ein neues Wegenetz geplant, das aus zwei Teilen besteht: ein gepflastertes Rundwegenetz für barrierefreie Bewegung auf dem Friedhof und eine neue Splittdecke auf den Wegen zu den einzelnen Grabstätten. Ergänzt wird das Wegenetz auch mit Sitzmöglichkeiten.