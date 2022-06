Bei einem Verkehrsunfall auf der K6 zwischen Edenkoben und Pfenningen ist eine Frau am Mittwochnachmittag schwer verletzt worden. Laut Polizei ereignete sich der Unfall an der Anschlussstelle Edenkoben. Ein 72-Jähriger aus der Region hatte den Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilt, hatte er wohl aus Unachtsamkeit die Vorfahrt an einer Kreuzung missachtet. Alkohol oder Drogen seien nicht im Spiel gewesen. Eine 35-Jährige Frau aus dem Landkreis, die von rechts auf die Kreuzung fahren wollte, merkte zu spät, dass der 72-Jährige nicht abbremste. Die Wagen krachten ineinander. Die Frau wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die K6 war deshalb kurzzeitig gesperrt.