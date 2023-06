Eine 92-jährige Seniorin, die am Samstag an der Haltestelle am Goldenen Eck aus einem Linienbus aussteigen wollte, ist mit ihrem Fuß in der elektrischen Bustür eingeklemmt worden. Der Fahrer hatte die Tür zu schnell wieder geschlossen, wie die Polizei mitteilt. Die Frau zog sich leichte Verletzungen zu und musste durch den Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Den Busfahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung.