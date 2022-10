Ein medizinischer Notfall dürfte Grund für einen Unfall sein, der sich am Samstagnachmittag in Edenkoben ereignete, wie die Polizei berichtet. Eine 65-Jährige kam in der Radeburger Straße mit ihrem Auto von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrsschild. Die Frau blieb augenscheinlich unverletzt, wurde jedoch trotzdem in ein Krankenhaus gebracht. Sie hatte zuvor angegeben, unter dem Einfluss von starken Medikamenten zu stehen. Ihr Führerschein wurde kassiert. Sie erwartet nun ein Strafverfahren. Das Auto musste abgeschleppt werden.