Zu einem Auffahrunfall mit Sachschaden kam es am Montag gegen 19 Uhr in der Essinger Straße in Offenbach. Eine 33-jährige Autofahrerin war laut Polizei alkoholisiert auf ein vorausfahrendes Fahrzeug aufgefahren, das verkehrsbedingt abbremsen musste. Bei der Unfallaufnahme nahmen die Beamten Alkoholgeruch bei der Fahrerin wahr, ein Vortest endete mit einem Ergebnis von drei Promille. Der Frau wurde bei der Dienststelle eine Blutprobe genommen, der Führerschein wurde einbehalten. Ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Der Sachschaden liegt im niedrigen dreistelligen Bereich.